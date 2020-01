O Warner Channel estreia neste segunda, 6, às 12h50, a primeira temporada da série Deus Me Adicionou. Em seus 20 episódios, comédia dramática explora questões de fé, existência e ciência. E tudo começa com a vida do jovem Miles Finer, que é ateu, mas certo dia recebe o pedido de amizade mais inusitada. Deus quer ser seu amigo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.