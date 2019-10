A atriz e cantora Queen Latifah, que estará no musical para TV de A Pequena Sereia, foi reconhecida e será homenageada este ano pela Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, por suas contribuições para a história e cultura negra. A instituição de ensino vai conceder a medalha WEB Du Bois para a artista e a outras seis pessoas no dia 22 de outubro, segundo o “Hutchins Center for African & African American Research”, um instituto de pesquisa científica em Cambridge (EUA).

Entre os homenageados estão a poeta e educadora Elizabeth Alexander, secretária da “Smithsonian Institution Lonnie Bunch III”, a poeta Rita Dove e Sheila Johnson, cofundadora da “Black Entertainment Television”.

Dentre suas ações em prol na cultura negra, Queen Latifah se destacou no rap por abordar questões sofridas pelas mulheres negras. Ela também lançou, em 2006, uma linha de cosméticos destinada a esse público, criada em parceria com a marca CoverGirl.

O prêmio Du Bois recebeu esse nome em homenagem a um estudioso, escritor, editor e pioneiro em direitos civis que se tornou o primeiro estudante negro a obter um doutorado em Harvard, em 1895.