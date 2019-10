A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) do Rio recolheu 62,1 toneladas de lixo no Parque Olímpico da Barra e imediações durante o terceiro dia de Rock in Rio, realizado no domingo, 29, quando o público foi embalado pelo show de Bon Jovi. Somados os três primeiros dias do festival, além do evento-teste realizado na semana passada, a Comlurb recolheu 162,2 toneladas de resíduos no Rock in Rio.

Segundo dados da Comlurb, no domingo foram recolhidos 58,4 toneladas da área interna do Parque, sendo 13 toneladas de material orgânico e 45,4 toneladas de materiais recicláveis. Na área externa, foram 3,7 toneladas de lixo não segregados.

Do total recolhido pela companhia ao longo da primeira semana de festival, 96,3 toneladas são formadas por material potencialmente reciclável. A Comlurb está destinando esse material para catadores cooperativados credenciados.

O material orgânico, por sua vez, está sendo levado ao EcoParque do Caju, da Comlurb, onde serão transformados em biogás para geração de energia, biocombustível ou condicionador de solos. O material é utilizado para compostagem. Os rejeitos também são destinados à empresa Usina Verde, que trabalha na recuperação de resíduos sólidos, incineração e transformação em energia.

Ainda de acordo com a Comlurb, o Programa Lixo Zero, que atuou no entorno do Parque Olímpico durante o Rock in Rio, multou dez pessoas no primeiro fim de semana de festival. Uma delas foi autuada por urinar em vias públicas, e nove pelo descarte irregular de pequenos resíduos.

A programação do Rock in Rio volta na sexta-feira, dia 4, e segue até domingo, 6.