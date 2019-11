O Canal Futura estreia na terça, 5, às 22h15, a série Reconstruções, que propõe uma reflexão sobre os problemas que assolam o País, como falta de água, estrutura, espaço e a crise habitacional, procurando soluções possíveis para esses conflitos humanos.

Feita em 13 episódios curtos, a produção vai a vários locais para mostrar a realidade de milhões de brasileiros, que sofrem com habitações precárias, mas procurando apresentar as alternativas que estão sendo colocadas em prática no Brasil, graças a ações coletivas.

Neste primeiro episódio, vamos acompanhar a história da família de Isabela, moradora de Riacho das Almas, um município do agreste pernambucano.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.