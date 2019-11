Aos 88 anos, o apresentador Silvio Santos não para de surpreender o público com comentários de gosto bastante questionável. No quadro Jogo dos Pontinhos, que ele apresenta todos os domingos, o dono do SBT costuma se soltar e dessa vez parece ter passado dos limites, pois deixou a própria filha Patrícia Abravanel, que também participa da atração, indignada com um comentário sobre sua mãe Iris, esposa de Sílvio.

O “Dono do Baú” chamou a apresentadora do Fofocalizando Lívia Andrade e pediu para que ela ficasse de pé. Ao invés de elogiar a modelo, coisa que ultimamente nem é o mais recomendável de se fazer, ele disparou. “Isso é que é mulher, não é a porcaria que eu tenho em casa”, afirmou.

Patrícia não gostou da brincadeira e pediu para a produção do programa exibir uma foto de sua mãe, afirmando que a mãe era uma mulher de respeito. Não contente, Sílvio ainda emendou. “Eu tenho várias porcarias em casa, não disse qual”. Apesar das risadas na plateia, o clima ficou esquisito no estúdio.