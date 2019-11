Acaba de ser inaugurada mais uma unidade da rede Pizza Hut em Curitiba. A 14ª loja da marca no Paraná fica no bairro Santa Felicidade e tem tem 180 m² de área. No estado, a Pizza Hut tem unidades em Curitiba, Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina e Maringá e planeja abrir mais 3 lojas até 2020. Saiba mais informações sobre a nova pizzaria, acessando o blog Paraná S/A, da Gazeta do Povo.