O cantor Paulo César Santos, o Paulinho, integrante do grupo vocal Roupa Nova, morreu nesta segunda-feira (14) por complicações decorrentes da covid-19 aos 68 anos. O artista estava internado desde o mês passado após dar entrada com sintomas da infecção pelo novo coronavírus. Paulinho estava internado Hospital Copa D’or, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Uma das principais vozes do Roupa Nova, Paulinho vinha lutando pela saúde há tempos. Ele foi submetido a um transplante de medula óssea em setembro deste ano para tratar de um linfoma. O procedimento foi vencido com sucesso, mas a covid-19 mandou o músico para o hospital. A banda, em comunicado oficial, havia dito nesta segunda-feira que o estado de saúde de Paulinho era delicado.

Há cinco meses o grupo fez uma live. Veja uma das músicas mais famosas do grupo, interpretada por Paulinho:

Em 2021 o Roupa Nova completa 40 anos de caminhada. Nesta trajetória, serviu músicas para 35 novelas, tornando o grupo conhecido, além do seu talento vocal, como os “reis das novelas”. Entre as canções mais famosas estão Volta pra Mim, Linda demais, Whisky a Go-Go, Dona, Anjo, Seguindo no Trem Azul, A Viagem e Coração Pirata.

Veja o show completo em comemoração aos 30 anos do Roupa Nova: