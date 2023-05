O que significa sonhar que está descalço?

Sonhar que está descalço pode estar mandando mensagens sobre o que te afeta emocionalmente. Confira mais detalhes na Tribuna do Paraná!

Existem muitas interpretações para esse tipo de sonho, tudo depende dos detalhes e os sentimentos que teve durante o sonho. Caso esteja descalço em pedras há um caminho difícil a ser atravessado, então tome cuidado e esteja preparado. Se estiver descalço na chuva, ela significa purificação, o que quer dizer que limpa toda a sujeira que está sem sua frente levando pra longe. Você está passando por um processo de evolução.

Quando sonha que está descalço no trabalho significa que deveria se sentir mais confortável, talvez vale a pena se conectar mais com os colegas do trabalho.