Quem sonha com esse animal deve redobrar a atenção com as coisas do lar, do trabalho e do amor. Se o cachorro tem uma atitude amistosa com você, espere alegrias. Se estiver atrás de você, indica discussões. Levar uma mordida é sinal de traição. Cuidado com os relacionamentos!