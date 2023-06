Não consegue lembrar o que sonhou?

Você sabia que é quase impossível um ser humano não sonhar? Então por que algumas pessoas não conseguem lembrar o que sonhou? A Tribuna te ajuda a entender mais.

Muitas pessoas presenciam seus sonhos de forma vivida, e ao acordar conseguem lembrar claramente, mas muitas pessoas afirmam não sonhar ou até mesmo nunca lembrar de seus sonhos. Vale ressaltar que todo sonho traz sinais que seu inconsciente deseja te passar, e se não recebe a devida atenção você acaba se esquecendo dele.

VEJA TAMBÉM: O que significa sonhar com cemitério?

Além de ser quase impossível um ser humano saudável não sonhar, as pessoas tendem a sonhar de 4 a 6 vezes numa noite, e isso pode ser um dos motivo de não estar conseguindo se lembrar, ás vezes seu inconsciente mostra situações de formas anormais e até bizarras, e acaba sendo eliminado. Há quem diga que sonhos foram feitos apenas para serem esquecidos.

Porém, outra forma de explicar isso, de acordo com o site Personare se deve a um conflito entre o que a pessoa é de fato e o que aprendeu a ser, ela vive sobre as expectativas dos outros e não o que realmente gostaria de viver, o seu interior precisa estar conectado ao mundo exterior.

Sonhos dizem o que ainda não sabemos, ele nos alerta do que é preciso mudar, nos indicam caminhos e nos ajudam a lidar com questões internas que não conseguimos enxergar de forma consciente.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!