A ascensão meteórica dos Mamonas Assassinas, grupo que teve sua trajetória tragicamente interrompida em março de 1996, é recontada no espetáculo “O Musical Mamonas”, cuja turnê nacional chega a Curitiba no final do mês. Com realização local da Seven Entretenimento e ArteRec Produções, a montagem, já assistida por mais de 60 mil pessoas no país, faz curta temporada na cidade nos próximos dias 29 e 30 de abril, na Ópera de Arame (R: João Gava, 874) às 21h30 e 20h, respectivamente.Uma excelente oportunidade para os fãs relembrarem os shows da banda, que se apresentou na capital paranaense em setembro de 1995.

Os ingressos já estão à venda e os valores variam de R$35,00 a R$130,00, de acordo com o setor. Plateia Verde/Camarote Superior e Inferior –R$70,00 (meia-entrada) e R$130,00 (inteira)/ Plateia Azul – R$55,00 (meia-entrada) e R$100,00 (inteira)/ Plateia Amarela – R$45,00 (meia-entrada) e R$80,00 (inteira) / Plateia Rosa – R$35,00 (meia-entrada) e R$60,00 (inteira). A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Portadores do cartão fidelidade Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois bilhetes por titular. **Já está acrescido no ingresso, o valor de R$10,00 referente à taxa de administração de venda no local. **Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio . Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk-Ingressos (Loja Palladium – de segunda a sexta, das 11hs às 23hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs, – e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação – de segunda a sábado, das 10hs às 22hs, e aos domingos, das 14hs às 20hs), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs) e pelo portal www.diskingressos.com.br). É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do evento.

A banda Mamonas Assassinas entrou para a história como o maior fenômeno da indústria fonográfica brasileira, tendo vendido mais de três milhões de cópias no primeiro e único disco. O Musical Mamonas relembra essa trajetória impactante sob a direção do aclamado José Possi Neto.

“A dramaturgia não é linear e sim irreverente, como o perfil teatral do Mamonas Assassinas. O olhar dos cinco meninos de Guarulhos está retratado no texto. É como se o Dinho, Bento, Samuel, Júlio e o Sérgio contassem a trajetória do grupo desde o tempo em que eram desconhecidos, quando animavam festas de condomínios, até o reconhecimento nacional”, detalha o autor Walter Daguerre.

Para a montagem, o diretor e a produção selecionaram 16 profissionais entre 1500 que participaram dos testes para escolha do elenco. José Possi Neto destaca que “os Mamonas são herdeiros diretos de Oscarito e Grande Othelo, de Dercy Gonçalves, do Velho Guerreiro e dos Trapalhões”. Os atores Ruy Brissac, Adriano Tunes, Elcio Bonazzi, Arthur Ienzura e Yudi Tamashiro formam o quinteto que teve uma carreira apoteótica nos anos 90 e que, num terrível acidente aéreo, há 20 anos, deixou a cena pop brasileira. “Eu jamais ousaria encenar essa aventura se não encontrasse verdadeiros talentos para encarná-los”, revela o diretor.

A ideia de realizar um espetáculo em homenagem ao Mamonas Assassinas surgiu numa conversa informal entre amigos. “Falei com meus sócios Túlio Rivadávia e Márcio Sam, que ficaram superempolgados”, detalha Rose Dalney da Miniatura9 Produções. Rose conta que o trio não apenas produziu, mas também colaborou em todo o processo de elaboração da trama. Walter Daguerre, o mesmo autor de “Jim, o Musical” traz para o texto uma estética de brincadeira que permeia todo o espetáculo, apresentando a mesma descontração e escracho que a banda demonstrava dentro e fora dos palcos. A direção de José Possi Neto constrói uma narrativa não linear como forma de explorar ainda mais o humor. Os figurinos de Fábio Namatame, entre eles as fantasias de presidiários, Robin e Chapolin, ressaltam a comicidade do musical.

Apresentado e Patrocinado pela BB Seguridade, o espetáculo tem arranjos inéditos e releituras adaptadas, feitos por Miguel Briamonte, diretor musical, que também compôs canções originais e paródias com a colaboração de todo o elenco. A banda toca ao vivo no palco e é composta por cinco músicos, responsáveis por levar ao coração do público sucessos como “Vira-Vira”, “Robocop Gay”, “Sabão Crá-Crá” e “Pelados em Santos”. Vanessa Guillen é a responsável pelas coreografias. A luz é de Wagner Freire e cenário de Nello Marrense.

Além de acumular diversas indicações, o espetáculo conquistou o prêmio de Melhor Espetáculo Musical no voto popular pelo “Guia da Folha”, Prêmio Bibi Ferreira para Ruy Brissac (Dinho) como melhor ator revelação e Prêmio Arte Qualidade Brasil, como melhor ator de teatro musical. Também no elenco está Yudi Tamashiro, ícone das redes sociais e por sua carreira como apresentador.

Ficha Técnica:

Texto – Walter Daguerre

Direção Geral – José Possi Neto

Direção Musical – Miguel Briamonte

Elenco: Ruy Brissac – Dinho/ Adriano Tunes – Julio/ Yudi Tamashiro – Bento

Elcio Bonazzi – Samuel/ Arthur Ienzura – Sergio/ Rafael Aragão – Cover Dinho / Kadu Veiga – Rick Bonadio

Ensemble: Vanessa Mello / Nina Sato / Gabriela Germano / Maria Clara Manesco

Marco Azevedo / Reginaldo Sama / Bernardo Berro / Andre Luiz Odin / Davi Tostes

Coreografia – Vanessa Guillen

Cenário – Nello Marrese

Figurinos – Fabio Namatame

Designer de Maquiagem e Cabelo – Anderson Bueno

Designer de Luz – Wagner Freire

Designer de som – Gabriel D’Angelo

Produtores Associados – Rose Dalney, Márcio Sam e Túlio Rivadávia

Produção local: Seven Entretenimento e ArteRec Produções

Apresentado por Ministério da Cultura

Apresentado e Patrocinado por BB Seguridade

Realização – MINIATURA 9