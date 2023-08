O cantor MC Marcinho morreu neste sábado (26), aos 45 anos. O funkeiro estava internado no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, desde junho.

Um boletim médico divulgado na sexta-feira (25) apontou uma piora no quadro clínico do artista, informando que o diagnóstico tinha evoluido para uma disfunção de múltiplos órgãos.

MC Marcinho estava internado devido a um quadro de insuficiência cardíaca e renal. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória em julho e teve um coração artificial implantado como tentativa de estabilizar a condição.

Além desses problemas recentes de saúde, o artista já lidava há cerca de 10 anos com condições crônicas, incluindo diabetes, doença renal e cardiopatia dilatada.

Músicas de MC Marcinho

O cantor nasceu em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro, em 11 de novembro de 1977. Ele foi um grande destaque do movimento funk nos anos 1990. Iniciou a carreira na música quando tinha 16 anos, com o sucesso ‘O Rap do Solitário’. Um dos diferenciais de MC Marcinho eram as letras de funk mais doces e românticas.

Um dos grandes sucessos do MC é a música ‘Glamurosa’, que embalou as pistas de dança nos anos 2000 e até hoje está presente nas trilhas sonoras de festas. Durante a carreira fez parcerias parcerias com Flávia Santana, Sandra de Sá, MC Sapão e também MC Cacau, com quem formou dupla e namorou.

Entre os hits conhecidos estão: ‘Escrito Pras Princesas’, ‘Garota Nota 100’, ‘Tudo é Festa’ e ‘Catucar’.

Desde 2008 era casado com Kelly Garcia. No entanto, o ex-casal oficializou o divórcio recentemente, quando ele já estava internado. MC Marcinho teve cinco filhos.

Relembre o hit de sucesso de 2001:

Você já viu essas??

Bom, bonito e barato! PF de R$ 19 é sucesso! Arroz, feijão, bife e batata frita! EITA!!! Rastro gigante no céu chama atenção; Que coisa é essa? Vídeo! O tempo passa… Bar da região de Curitiba é sucesso e remete bando tradicional do Paraná