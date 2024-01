Morreu nesta terça-feira, 9, aos 61 anos, o baterista James Kottak, ex-integrante da banda Scorpions. A informação foi confirmada pelo perfil oficial do grupo, hoje composto por Pawel Maciwoda, Rudolf Schenker, Klaus Meine, Matthias Jabs e Mikkey Dee, no Instagram. A causa da morte não foi divulgada.

“James era um ser humano maravilhoso, um grande músico e um homem de família amoroso”, escreveu a banda. “Ele era o nosso ‘irmão de outra mãe’ e sentiremos muito a sua falta.” A banda passou por Curitiba em 2010, num show de despedida.

O baterista integrou a banda por 20 anos até ser demitido em 2016, segundo o , por alcoolismo. James também ficou conhecido por integrar a banda Kingdom Come.

Após a saída da banda, o músico começou a ter posições politicamente conservadoras. Em 2019, James declarou que iria lançar uma música chamada (Saia do meu país, em tradução livre) sobre imigrantes.

Em 2014, o baterista chegou a ser preso por insultar o Islã, mostrar o dedo do meio e estar sob efeito de álcool em um aeroporto em Dubai, conforme a Billboard. O músico ainda teria xingado muçulmanos e tapado o nariz ao ver passageiros paquistaneses e afegãos.

À época, James admitiu ter bebido, mas negou ter proferido os insultos. “Não há nenhuma chance de eu ter dito a frase sobre os muçulmanos, estando bêbado ou não”, declarou.

