A viagem que MC Gui fez a Disney, nos Estados Unidos, não foi tão feliz: após uma postagem sem graça nos stories do Instagram, zombando de uma menina que estava com peruca, a internet não perdoou. O rapaz apagou o post, mas já era tarde, pois muita gente percebeu que o que ele estava fazendo era bullying e a história só piora porque a criança foi identificada e teria câncer.

Em suas redes sociais, MC Gui reforçou que não fez por mal. O cantor postou, logo depois de apagar o vídeo por causa da repercussão, outros vídeos não assumindo o erro, mas sim justificando que a “internet está chata” e que foi mal interpretado. Como desculpa, ele disse que tinha brincado com o fato de achar que a menina estava fantasiada igual a uma personagem do filme “Monstros S.A.”.

Ele, porém, teria sido avisado da condição da menina, mas não voltou atrás em sua justificativa. Através de seu Instagram, MC Gui fez um post denominado como “nota de esclarecimento”. Veja:

Obviamente que a ação fez com que o artista se complicasse não só nas redes sociais e deixasse a internet revoltada com o que ele fez, mas também no âmbito que mais lhe importa: financeiro. MC Gui começou a perder contratos e até um show acabou cancelado.

A primeira empresa a se manifestar foi o CNA Idiomas de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Através do Facebook, a escola, onde o cantor se apresentaria nos próximos dias numa festa de Halloween, disse ter cancelado o show. Além disso, a CNA reforçou que a escola tem a ética e o respeito como parte dos valores da empresa.

Logo depois, a empresa Black Nine, a qual Gui possuía uma marca de roupas, também acabou cancelando suas operações. “Informamos que a partir de hoje não venderemos mais a marca do GUI ( G STYLE ). Nós da Black Nine não compactuamos com qualquer tipo de preconceito, muito menos quando se trata de uma criança indefesa. A direção”.

Na internet, muitos comentários duvidaram da posição do cantor, que pediu “desculpas se errou”, mas que em momento algum admite o erro e volta atrás no que disse. A repercussão sobre o caso no Brasil fez com que o funkeiro aparecesse nos trending topics do Twitter desta terça-feira (22), com as hashtags #McGuiBabaca e #BabacaDoCaralho.

Entre os artistas, o comentário da cantora Jojo Toddynho foi o que mais repercutiu. A funkeira ficou visivelmente revoltada com o que fez MC Gui. Assista: