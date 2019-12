O cantor e ator Maurício Mattar, de 55 anos, foi internado no Hospital Estadual de Bauru, interior de São Paulo, após sofrer um enfarte na madrugada desta segunda-feira, 16. Na tarde desta segunda, ele foi transferido para o Hospital das Clínicas de Botucatu.

Segundo informações do primeiro centro médico, o compositor deu entrada na unidade de terapia intensiva (UTI) por volta de 3h30.

O artista foi avaliado pela equipe médica e, com quadro estável e consciente, foi transferido às 12h30 ao Hospital das Clínicas de Botucatu, onde passará por tratamento cardiológico.

Em contato com o segundo hospital, às 13h35, a reportagem foi informada que o cantor ainda não havia chegado à unidade. A reportagem ainda tenta contato com a assessoria do compositor.

Antes de passar pelos dois centros médicos, Mattar já tinha sido atendido na Unidade de Pronto Atendimento Geisel, em Bauru.

Leia abaixo, na íntegra, o comunicado do Hospital Estadual de Bauru:

“Com a expressa autorização do paciente, o Hospital Estadual de Bauru (HEB) informa que o ator Maurício Mattar Kirk de Souza, 55, deu entrada na UTI da unidade às 3h27 de 16/12/2019, por infarto, vindo da UPA Geisel. O paciente, avaliado pela equipe médica da instituição do HEB, está consciente e estável e foi transferido às 12h30 desta segunda, 16, para o Hospital das Clínicas de Botucatu da Faculdade de Medicina da Unesp para tratamento cardiológico.”