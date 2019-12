Os atores John Travolta e Olivia Newton-John compartilharam fotos caracterizados como seus personagens no clássico filme Grease – Nos Tempos da Brilhantina, lançado em 1978.

“Primeira vez com o figurino desde que fizemos o filme! Muito animada”, escreveu Olivia Newton-John, que interpretou Sandy no filme.

John Travolta, que deu vida ao outro protagonista, Danny, afirmou que Grease “continua sendo assunto” e postou outras fotos do momento.

O encontro ocorreu no evento Meet n Grease Movie Sing-a-long with Danny and Sandy, realizado em West Palm Beach, na Flórida, nos Estados Unidos, na última sexta-feira, 13.