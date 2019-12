Os melhores do ano!

Aconteceu neste domingo (15) a premiação mais aguardada da TV Globo, o Troféu Domingão – Melhores do Ano 2019, do Domingão do Faustão. Foram ao todo 15 categorias, sendo 14 delas decididas pelo público.

Os destaques deste ano vão para atriz revelação, prêmio dado para Glamour Garcia, a artista trans que deu vida à Britney, na novela A Dona do Pedaço; além dela, também brilharam Nany People e Carol Garcia. “Sempre tive muita fé. Essa luz que me trouxe aqui hoje. Obrigada, Brasil”, disse a atriz vencedora. Já o ex-BBB Kaysar levou de melhor ator revelação.

Maria Júlia Coutinho levou de melhor jornalismo, a âncora do Jornal Hoje conseguiu desbancar Sandra Annenberg e Renata Vasconcellos.

Luan Santana ganhou como melhor cantor; enquanto Marília Mendonça, de cantora. A música do ano foi para Atrasadinha de Felipe Araújo e Ferrugem.

Juliana Paes é a melhor atriz de 2019, por sua atuação na novela A Dona do Pedaço e Jesuíta Barbosa leva de melhor ator por sua interpretação em Verão 90.

A categoria especial Personagem do Ano foram para três artistas: Antonio Fagundes, por sua interpretação em Bom Sucesso; Claudia Raia, em Verão 90; e Tony Ramos, em O Sétimo Guardião.

Confira a lista completa:

Personagem do Ano – Categoria Especial

Alberto (Antonio Fagundes/Bom Sucesso)

Lidiane (Claudia Raia/Verão 90)

Olavo (Tony Ramos/O Sétimo Guardião)

Ator ou Atriz Mirim

João Bravo (Bom Sucesso)

Maria Alice Guedes (Malhação – Vidas Brasileiras)

Valentina Vieira (Bom Sucesso)

Jornalismo

Maria Julia Coutinho

Renata Vasconcellos

Sandra Annenberg

Ator Revelação

Kaysar Dadour (Órfãos da Terra)

Orlando Caldeira (Verão 90)

Rafael Queiroz (A Dona do Pedaço)

Comédia

Dani Calabresa

Marcelo Adnet

Welder Rodrigues

Atriz Revelação

Carol Garcia (A Dona do Pedaço)

Glamour Garcia (A Dona do Pedaço)

Nany People (O Sétimo Guardião)

Cantor

Dilsinho

Ferrugem

Luan Santana

Ator Coadjuvante

Armando Babaioff (Bom Sucesso)

Malvino Salvador (A Dona do Pedaço)

Sergio Guizé (A Dona do Pedaço)

Atriz Coadjuvante

Agatha Moreira (A Dona do Pedaço)

Fabiula Nascimento (Bom Sucesso)

Paolla Oliveira (A Dona do Pedaço)

Ator de Série

Antonio Calloni (Assédio)

Júlio Andrade (Sob Pressão)

Rodrigo Lombardi (Carcereiros)

Atriz de Série

Adriana Esteves (Assédio)

Letícia Colin (Cine Holliúdy)

Marjorie Estiano (Sob Pressão)

Música do Ano

Atrasadinho, de Felipe Araújo e Ferrugem

Dona de Mim, de IZA

Jenifer, de Gabriel Diniz

Ator de Novela

Jesuíta Barbosa (Verão 90)

Renato Góes (Órfãos da Terra)

Reynaldo Gianecchini (A Dona do Pedaço)

Cantora

Ivete Sangalo

IZA

Marília Mendonça

Atriz de Novela

Alice Wegmann (Órfãos da Terra)

Grazi Massafera (Bom Sucesso)

Juliana Paes (A Dona do Pedaço)