Marieta Severo, 74, gravou um vídeo para falar sobre o momento em que ficou internada com Covid-19 e pneumonia. A atriz ficou oito dias internada em um hospital do Rio de Janeiro em dezembro passado.

“Eu sou Marieta Severo, atriz, e queria falar com vocês da minha experiência de ter tido Covid-19. Falar do meu medo e do meu pânico e do que é passar por essa doença. Enquanto eu estava internada lutando pela vida, eu só pensava que a vacina ia chegar. Pensava na vacina, na vacina. E, agora, ela chegou. Eu abraço a vacina. Abrace você também”, finaliza a atriz.

Marieta Severo começou a ter sintomas da Covid-19 no dia 24 de novembro de 2020, durante as gravações de “Um Lugar Ao Sol”, novela da Globo que deve substituir “Amor de Mãe”, que ainda não tem data de retorno. Com febre e dor de cabeça, ela decidiu fazer um teste e recebeu diagnóstico de Covid.

Após o diagnóstico, a atriz ficou internada no Hospital Copa Star, em Copacabana, onde tratou de uma pneumonia. “Ela já estava com Covid e desenvolveu uma pneumonia. Por precaução e segurança, já que está no grupo de risco, ela está internada”, disse a assessoria da atriz na época.

Além de Marieta Severo, profissionais da área técnica do folhetim também contraíram a doença, bem como Andréia Horta, sua protagonista e intérprete da neta da personagem de Severo.