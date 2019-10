Os fãs já podem ir se preparando, pois o elenco de Aves de Rapina (Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa), vai pisar em solos brasileiros em dezembro deste ano. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 24, pela assessoria da Comic Con Experience (CCXP) 2019. Margot Robbie, que dá vida a Arlequina, chega ao país junto com a diretora do filme, Cathy Yan, para um evento promovido pela Warner Bros. Pictures, na quinta-feira, 5 de dezembro, no Auditório do Cinemark.

Além da protagonista, também estão convidadas para o evento a novata Ella Jay Basco, que interpreta a super-heroína Cassandra Cain, e as “parceiras de crime” de Arlequina: Mary Elizabeth Winstead (Caçadora), Jurnee Smollet-Bell (Canário Negro) e Rosie Perez (Renee Montoya), que dão vida as famosas Aves de Rapina.

Conforme a programação do evento, os fãs poderão acompanhar de perto um bate-papo com o elenco e ter acesso a cenas inéditas do filme, que vai mostrar pela primeira vez – e com exclusividade -, as personagens atuando juntas em uma mesma cena. A ideia dos produtores do evento, é dar aos presentes um gosto do que está por vir na primeira aventura solo da Arlequina, que vai chegar aos cinemas apenas em 6 fevereiro de 2020.

Vale lembrar que além de Margot Robbie, Gal Gadot e Patty Jenkins, de Mulher-Maravilha 1984, também confirmaram presença na CCXP no começo desta semana.

A Comic Con, que bateu recorde em 2018, ao receber mais de 260 mil visitantes, torna a acontecer neste ano na São Paulo Expo, entre 5 e 8 de dezembro. Para quem quiser marcar presença, os ingressos já estão à venda no terceiro lote, sendo que o sábado, 7 de dezembro, já está esgotado. Algumas opções de entradas também não estão mais disponíveis. Mais informações podem ser consultadas diretamente no site do evento.

Comic Con Experience São Paulo 2019

Datas: de 5 a 8 de dezembro de 2019

Local: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Água Funda, São Paulo – SP)

Ingressos:

3º lote – de 1º de agosto até 4 de dezembro

Quinta-feira: R$ 240,00 (inteira), R$ 120,00 (meia) e R$ 140,00 (ingresso social).

Sexta-feira: R$ 300,00 (inteira), R$ 150,00 (meia) e R$ 170,00 (ingresso social).

Sábado: (ESGOTADO)

Domingo: R$ 440,00 (inteira), R$ 220,00 (meia) e R$ 240,00 (ingresso social).

Passe para os 4 dias: (ESGOTADO)

Pacote Epic: R$ 1.500,00

Pacote Full: (ESGOTADO)

Unlock (evento voltado para profissionais do mercado de entretenimento): R$ 2.000,00