“Solidariedade para Lucas e família”. Foi com esta frase que Maju Coutinho, 42, encerrou o Fantástico (Globo) deste domingo (7). A jornalista, que apresentou o dominical substituindo a titular, Poliana Abritta, que está de férias, resolveu se manifestar sobre a saída de Lucas Penteado do BBB 21.

Alguns telespectadores usaram as redes sociais para elogiar o posicionamento da apresentadora. “A Maju Coutinho finalizando o Fantástico falando do Lucas, amei!”, postou uma internauta. Já outra aproveitou para enaltecer o bom gosto da apresentadora, além de aplaudir o comentário. “A Maju não cansa de ser perfeita. Além de só usar roupa linda, no final do Fantástico soltou um ‘solidariedade pra Lucas e família'”.

Lucas também agradeceu a Maju. “Obrigado, Maju. Final lindo do fantástico”, postou o agora ex-BBB.

Esta não é a primeira vez que a jornalista mostra seu posicionamento. Em outubro, Maju criticou durante o Jornal Hoje o fato de um homem negro ter passado quase três anos preso injustamente. “Tem que mudar a mentalidade de que preto parado é suspeito e correndo é culpado, isso tem que mudar”, afirmou ela, ao final de reportagem sobre o assunto.

Em outubro, ela recebeu pedido de desculpas da Globo após a emissora ter dado espaço em uma reportagem apresentada no Fantástico ao empresário Rodrigo Branco. Famoso guia de turismo de celebridades em Orlando, ele provocou polêmica em março de 2020 ao fazer comentários que ele mesmo mais tarde classificaria de racistas contra Maju.