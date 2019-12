O ator Luiz Fernando Guimarães anunciou seu casamento com o empresário Adriano Medeiros. A cerimônia ocorreu na última sexta-feira, 20, e os dois já tinham um relacionamento havia mais de 20 anos.

Em sua conta no Instagram, o ator divulgou fotos do momento em que a cerimônia ocorreu, mostrando os dois chorando juntos. “Olhos inchados de tanto chorar. Choramos juntos no momento mais feliz de nossas vidas”, disse Adriano em uma publicação em sua conta.

Ainda em outro post, Medeiros se declarou para o marido: “Aqui começa outra parte da nossa história. Somos amigos, somos parceiros, e hoje dia do casamento sou a pessoa mais feliz do mundo porque meu mundo é você.”

“Que vença o amor! Felicidade que não acabará nunca”, comemorou o empresário.

Em entrevista para o jornal O Estado de S. Paulo em 2018, o ator comentou que não pretende ter filhos e que se contenta com seus 14 cachorros. “Quem ama animais como eu sabe que eles são uma riqueza”, disse Guimarães.