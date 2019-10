Agora é para valer: a primeira loja do KFC na região Sul do país abrirá as portas na próxima quinta-feira (24) no Shopping Palladium, em Curitiba. A abertura oficial ao público ocorre a partir das 10h da manhã, quando o shopping abre, até às 23h. A inauguração da rede norte-americana famosa pelos baldes de frango frito ocorre depois de um ano de atraso e muita expectativa.

Antes da abertura oficial ao público, porém, a loja terá um pré-opening no dia anterior, quarta-feira, somente para funcionários do shopping. Ao todo, serão disponibilizados 800 vouchers no valor de R$ 45, que incluem uma refeição completa no KFC: o “Big Box”, carro-chefe da casa com dois pedaços de frango frito, sanduíche, batata frita, refrigerante e uma sobremesa.

+Leia também: Yasmin Santos faz seu primeiro show sozinha em Curitiba neste sábado

“Quero fazer isso a título de qualidade. Como prevemos pelo menos mil vendas por dia, isso serve tanto para os funcionários do KFC se adaptarem ao layout da loja quanto para os lojistas do Palladium conhecerem nossos produtos”, explica Edgar Grossi, franqueado do KFC em Curitiba, que está à frente, também, das outras duas lojas da rede que serão inauguradas até o fim de novembro nos shoppings Mueller e Estação.

No dia do pré-opening, a loja estará fechada ao público. Apenas quem tiver em mãos o voucher (que tem hora marcada) poderá receber o lanche.

+Leia também: “A Fuga das Galinhas” vai ganhar continuação, quase 20 anos depois do primeiro filme

Inauguração oficial

A data de inauguração pode sofrer alteração. Isto porque na terça-feira (22) uma equipe do KFC internacional fará uma checagem na loja curitibana. “A auditoria internacional do KFC vai checar a temperatura dos equipamentos, do ambiente, a qualidade dos produtos. Se eles derem o ‘ok’, então estamos prontos para abrir a loja”, afirma Grossi.

Segundo o empresário, não há indícios de qualquer cancelamento. A loja de 92m² está pronta, assim como os 40 funcionários. “A equipe foi treinada durante três meses nos EUA e nos KFCs de São Paulo e está muito bem preparada”.

+Leia também: Com novo vocalista e DVD gravado em Noronha, Jeito Moleque traz renovação ao pagode

Mais inaugurações em Curitiba

Além das três lojas em Curitiba que abrem as portas até o fim do ano, o casal Grossi deve operar também as futuras aberturas no estado – já está de olho em pontos no ParkShoppingBarigüi e no shopping Jockey Plaza. O KFC também planeja abrir lojas de rua com drive thru e serviço de delivery na capital paranaense, dependendo da aceitação da marca pelos curitibanos.