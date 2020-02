Marcelo Tas divulgou em suas redes sociais foto com humorista, escritor e apresentador Jô Soares, que será o primeiro convidado da nova fase de seu programa de entrevistas, o #Provoca – com estreia marcada para dia 10 de março, na TV Cultura.

Deixando para trás do nome Provocações, atração ganha nova identidade e passa a se chamar somente #Provoca. Outra novidade será a divertida vinheta, segundo o diretor de Arte da emissora, Henrique Bacana. “A inspiração continua no trabalho da designer Paula Scher com toques do humor de Jacques Tati. Gravado previamente em chroma, os desenhos substituem alguns objetos reais e dão asas à imaginação em divertidas situações”, explicou o diretor.