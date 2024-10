Humorista Ary Toledo morre aos 87 anos

Nascido em 22 de agosto de 1937, em Martinópolis (SP), o humorista Ary Toledo morreu neste sábado (12), aos 87 anos, no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde estava internado. A notícia foi divulgada no perfil do comediante no Instagram e confirmada pela família.

“Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós… Sentiremos a sua falta, Mestre.” A causa da morte não foi divulgada.

Ary Toledo trabalhou em emissoras como TV Tupi, Record e SBT contando piadas e histórias engraçadas, fazia shows de humor, além de ter escrito livros de piadas e gravado discos. Foi casado por 40 anos com a diretora de teatro Marly Marley, falecida em 2014.

O velório está previsto para iniciar às 14h deste sábado (12), no centro de São Caetano do Sul, e a cerimônia de despedida está prevista para às 19h.

