A novela “Ti ti ti” (2010-2011) foi a escolhida pela Globo para ser reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, com previsão de estreia em março. O anúncio oficial da reprise da novela que vai substituir Laços de Família foi feito nesta quarta-feira (3) nas redes sociais da emissora.

“Agora é oficial: vai ser o maior Ti ti ti no meu Vale a Pena Ver de Novo! Jaqueline Maldonado, Jacques Leclair, Victor Valentim e mais uma turma incrível estão voltando para deixar nossas tardes ainda mais animadas”.

O remake feito por Maria Adelaide Amaral é baseado nas tramas “Pluma e Paetês” (1980) e “Ti Ti Ti” (1985), escritas por Cassiano Gabus Mendes. A novela conta a história de dois amigos de infância, nascidos no bairro do Belenzinho, zona leste de São Paulo, que criam personagens para disputar o mundo da alta costura. Jacques Leclair (Alexandre Borges) e Victor Valentim (Murilo Benício) brigam entre si para ver quem mais se destaca no segmento da moda como o melhor estilista.

André Spina é o nome verdadeiro do estilista cafona e divertido conhecido como Jacques Leclair, que é pai de quatro filhos. Já o misterioso estilista espanhol Victor Valentim é uma figura inventada por Ariclenes Martins para disputar os holofotes com Jacques, mas que guarda o segredo de não ser o responsável pelos desenhos das roupas. Ele tem um filho com a ex-mulher (Malu Mader), chefe de uma revista de moda.

No ateliê, Jacques conhece a elegante Jaqueline Maldonado (Cláudia Raia) que precisa comprar um vestido para uma festa. Ela se encanta com o jeito sedutor do estilista, separa-se do marido e passa a viver da esperança que vai ser casar com ele. Mas para Jacques ela é apenas a chave das portas do high society que ele tanto almeja devido a sua rede de relações sociais.

A novela também é uma oportunidade dos fãs matarem saudade da atriz Nicete Bruno, que morreu em dezembro do ano passado em decorrência da Covid-19. Ela interpreta Julia, tia de Jacques, que o criou como um filho e mora com ele e família em um duplex no Jardim Anália Franco, bairro nobre na zona leste de São Paulo.

Ao saber da reprise do remake, muitos internautas publicaram mensagens dizendo que “Ti Ti Ti” é a melhor novela da década e que poderão ver Nicete Bruno. “Eu amo Ti Ti Ti e tem a Claudia Raia e a Nicete Bruno, minhas divas da tv brasileira!”, escreveu a internauta.