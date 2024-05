BYD revela sua tecnologia DM de quinta geração

A BYD, líder global em vendas de veículos elétricos e baterias, revelou sua inovadora Quinta Geração da Tecnologia DM, ao lançar os modelos BYD Qin L DM-i* e BYD Seal 06 DM-i*. Este avanço atingiu desempenhos inéditos: uma eficiência térmica global incomparável de 46,06%, o menor consumo de combustível com apenas 2,9L/100kme uma autonomia surpreendente, que pode chegar a incríveis 2.100 quilômetros. As inovações da BYD estão redefinindo o cenário da eficiência de combustível automotivo, criando novas expectativas para excelência dos híbridos plug-in.

Prontos para o mercado, o BYD Qin L DM-i e o BYD Seal 06 DM-i oferecem eficiência líder na classe, com um terço do consumo de combustível de carros tradicionais e o triplo da autonomia. Os preços do BYD Qin L DM-i* e do BYD Seal 06 DM-i* variam de 99.800 a 139.800 yuans.

Os modelos híbridos plug-in da BYD já venderam mais de 3,6 milhões de unidades. Um em cada dois carros dessa tecnologia vendidos na China é da marca BYD. “A nova tecnologia representa não apenas um grande salto tecnológico, mas significa o início de uma nova era na história da indústria automobilística global”, enfatizou Wang Chuanfu, presidente e CEO da BYD.

Tecnologia DM de quinta geração da BYD

A tecnologia DM de quinta geração da BYD ultrapassa ainda mais os limites dos veículos híbridos plug-in, garantindo aceleração potente, baixo consumo, bom desempenho NVH (ruído, vibração e rigidez), e condução suave, além de ecoeficiência e inteligência. Este avanço é a prova de um powertrain centrado na eletricidade, sistema de gerenciamento térmico de veículo completo e adaptável a todos os climas, além de uma Arquitetura Elétrica Eletrônica (E/E) que integra perfeitamente eletrificação e inteligência.

O chassi da BYD centrado em eletricidade atinge um nível global de eficiência térmica, impulsionado por um motor híbrido de alta eficiência. O sistema híbrido elétrico EHS, meticulosamente otimizado, aumenta a densidade de potência em 70,28%, reduzindo perdas de energia e ampliando a eficiência operacional em 92%. Já a inovadora bateria Blade, aprimorada para veículos híbridos plug-in, teve aumento de 15,9% na densidade de energia, fortalecendo a capacidade e desempenho do veículo.

Importante inovação na indústria, o sistema de gerenciamento térmico abrangente regula o calor na bateria, no compartimento do motor e na cabine. Em condições climáticas extremas, conserva energia de forma inteligente: o resfriamento direto da bateria e as grades adaptativas economizam até 10% em calor, enquanto em condições de frio, pode economizar até 8% do consumo de energia.

A integração revolucionária de E/E introduz um controlador híbrido plug-in “sete em um”, multiplicando funções e densidade de potência em 18,3%. A consolidação da VCU (Unidade de Controle de Tensão) e das duplas MCUs (Unidade de Controle do Motor) amplifica a potência em 146%, revolucionando o desempenho e a integração do veículo. (Fotos: BYD/Divulgação).