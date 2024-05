5 receitas de bolo de chocolate vegano

Os bolos de chocolate são um clássico no café da manhã ou no lanche da tarde. Saborosos e fofinhos, eles são fáceis de fazer e podem ser preparados sem ingredientes de origem animal. Isso porque ovos, leite e manteiga podem ser facilmente substituídos no preparo de massas, caldas e coberturas. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de bolos veganos simples de fazer. Experimente!

Bolo de chocolate com cobertura

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de cacau em pó

1 1/2 xícara de chá de água

1/3 de xícara de chá de óleo de coco

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

2 xícaras de chá de água

1 xícara de chá de cacau em pó

1 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa de óleo de coco

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a água, o açúcar, o óleo de coco, a farinha de trigo, o cacau e o sal e misture. Junte o fermento químico e mexa até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma assadeira redonda com óleo de coco, enfarinhe com farinha de trigo e despeje a massa sobre ela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos ou até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e reserve.

Cobertura

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até reduzir e engrossar. Após, desligue o fogo, despeje a cobertura sobre o bolo e sirva em seguida.

Bolo de chocolate com paçoca

Ingredientes

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 1/2 xícara de chá de água

5 paçocas trituradas

trituradas 3/4 de xícara de chá de açúcar

3/4 de xícara de chá de cacau em pó

1/2 xícara de chá de óleo de coco

2 colheres de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar, o cacau em pó e o sal e misture. Adicione o óleo de coco e a água e mexa até obter uma consistência homogênea. Acrescente a paçoca, o fermento químico e misture para incorporar com os demais ingredientes. Reserve. Unte uma assadeira com óleo de coco, enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Bolo de chocolate com calda de morango

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de cacau em pó

em pó 2 xícaras de chá de açúcar

1 xícara de chá de óleo de coco

1/2 colher de sopa de fermento químico em pó

1 xícara de chá de água quente

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Calda

1/2 xícara de chá de castanha-de-caju picada

3/4 de xícara de chá de açúcar

100 g de morango picado

200 g de creme de leite de amêndoas

1 colher de sopa de suco de limão

1 pitada de sal

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto a água, e misture. Adicione a água e mexa até obter uma massa homogênea. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e reserve.

Calda

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência lisa. Após, despeje a calda sobre o bolo e sirva em seguida.

Petit gateau com calda de chocolate (Imagem: jrslompo | Shutterstock)

Petit gateau com calda de chocolate

Ingredientes

Bolo

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

140 g de chocolate 70% cacau picado (vegano)

2 colheres de sopa de linhaça triturada

1/2 xícara de chá de água

2/3 de xícara de chá de açúcar mascavo

1/3 de xícara de chá de cacau em pó sem açúcar

1/3 de xícara de chá de fécula de araruta

Óleo de coco para untar

Calda

1/2 xícara de chá de melado de cana

1/4 de xícara de chá de água

2 colheres de sopa de cacau em pó

Modo de preparo

Bolo

Em um recipiente, coloque a água e a linhaça, misture e deixe descansar por 10 minutos. Em banho-maria, derreta o chocolate e o óleo de coco juntos. Misture e reserve. Em um recipiente, coloque o cacau em pó, o açúcar mascavo, a fécula de araruta e mexa. Junte a linhaça e o chocolate derretido e misture até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte formas de cupcake com óleo de coco, distribua a massa sobre elas e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 18 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e reserve.

Calda

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma consistência homogênea. Após, despeje a calda sobre os bolinhos e sirva em seguida.

Dica: sirva com sorvete e com folhas de hortelã.

Bolo de chocolate com banana

Ingredientes

1 xícara de chá de banana amassada

amassada 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/4 de xícara de chá de água

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1 colher de chá de vinagre

1/2 colher de chá de essência de baunilha

45 g de aveia em flocos

95 g de farinha de trigo

1 colher de sopa de cacau em pó 100%

1/2 colher de chá de fermento químico em pó

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/4 de colher de chá de sal

Chocolate 70% cacau vegano a gosto

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ingredientes líquidos e misture. Em outro recipiente, coloque os ingredientes secos, exceto o chocolate 70% cacau, e mexa. Junte ambos e misture até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o chocolate 70% cacau e mexa para incorporar. Unte uma forma de bolo inglês com óleo de coco e enfarinhe com farinha de aveia, disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 50 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.