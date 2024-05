Um caminhão pegou fogo na BR-376, no fim da manhã desta sexta-feira (31), no km 681, na região de Guaratuba, Litoral do Paraná. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista não se feriu e o Corpo de Bombeiros foi acionado para o trabalho de rescaldo.

Após o incêndio no veículo, pistas da rodovia no sentido Santa Catarina foram fechadas e o trânsito desviado pelo pátio do posto de combustíveis da região.

Acidente bloqueou pistas da rodovia. Foto: Divulgação/PRF

Carga saqueada

O caminhão levava uma carga com produtos diversos, avaliada em R$ 1,4 milhão. De acordo com a PRF, após o fogo atingir o veículo, houve início de saque da carga e cerca de 10% dos produtos foram levados pelos saqueadores.

Ainda conforme a Polícia Rodoviária Federal, duas pessoas foram detidas pelos saques e serão encaminhadas a Policia Civil de Guaratuba. No carro destas pessoas foi recuperada parte da carga roubada.

Carro dos suspeitos com itens da carga saqueada recuperados. Foto: Divulgação/PRF

