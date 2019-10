Francis Helena e o marido estão passando uns dias na Paraíba e decidiram compartilhar os momentos da viagem nas redes sociais, como qualquer casal. O que chamou atenção dos fãs da atriz foi uma imagem em que ambos aparecem nus, de costas, olhando a praia. “Desconectar-se para encontrar-se. É preciso sair da ilha para vê-la. É suave e natural. Ah, Paraíba…como te amamos!”, escreveu ela na legenda da foto.

Francis Helena interpretou o papel de Cris na primeira versão da novela Chiquititas, exibida pelo SBT, em 1997. A atriz não é a única pessoa do meio artístico que decidiu exercitar a liberdade proporcionada pelo nudismo em praias pelo mundo.

Em junho, na Galícia, Paulinho Vilhena também publicou uma foto na qual aparece nu na praia e a imagem viralizou. Além disso, ele postou um vídeo em que aparecia fazendo uma acrobacia conhecida como “estrelinha” na areia. “Liberdade verdadeira de estar em meio a natureza”, declarou o ator, que teve a foto deletada posteriormente pelo Instagram.

Muitos fãs elogiaram as fotos de Francis, mas alguns lembraram do episódio com Paulo Vilhena. “Infelizmente, eu tenho quase certeza que o Instagram vai excluir essa foto igual a de Paulinho”, escreveu uma seguidora da atriz.