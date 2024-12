Filmes de Ano-Novo para celebrar a virada no sofá de casa

Apesar do réveillon não ser tão celebrado quando o Natal no cinema, alguns filmes extraem todo o potencial narrativo que uma virada do ano pode oferecer.

É o caso de títulos famosos, como “Noite de Ano-Novo”, de Garry Marshall, que coloca Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Zac Efron e Sarah Jessica Parker em uma dança das cadeiras de casais na véspera da virada, em Nova York.

Ou, ainda, da comédia brasileira “A Noite da Virada”, com Marcos Palmeira e Luana Piovani, em que o banheiro de uma festa de Ano-Novo se torna uma verdadeira cabine de fofocas e revelações.

Mas existem outros longas que acontecem na virada do ano e que não levam a festa no título. Confira dez produções que tem o Ano Novo como evento essencial em sua narrativa.

‘A Substância’, de Coralie Fargeat (2024)

O body horror expõe o machismo que condena as mulheres depois de seus quarenta anos ao contar a jornada de Sparkle, vivida por Demi Moore. Depois de ser demitida, ela decide tomar uma estranha substância que a transforma em sua versão jovem e aprimorada. Mas a metamorfose tem um custo, e a situação escala de forma bizarra até o seu clímax, na noite de Ano-Novo.

Disponível na Mubi

‘Carol’, de Todd Haynes (2016)

O filme é uma adaptação do romance “The Price of Salt”, de Patricia Highsmith. Na trama, Cate Blanchett é Carol, lésbica que esconde sua orientação sexual nos Estados Unidos de 1950. Ela então conhece a vendedora Therese, vivida por Rooney Mara, em plena véspera de Natal. As duas vivem uma paixão intensa durante uma viagem de carro, que inclui a virada do ano.

Disponível no Prime Video e Apple TV+

‘O Amor Não Tira Férias’, de Nancy Meyers (2006)

Na comédia romântica, Amanda Woods, vivida por Cameron Diaz, está deprimida depois do término de um relacionamento, e Iris, interpretada por Kate Winslet, não tem sorte com os homens. As duas trocam de casa no fim do ano, e conhecem outros pretendentes –personagens vividos por Jude Law e Jack Black.

Disponível na Netflix, Globoplay, Prime Video e AppleTV+

‘Se Meu Apartamento Falasse’, de Billy Wilder (1960)

O filme é do célebre cineasta conhecido pelos longas “Crepúsculo dos Deuses” e “Quando Mais Quente Melhor”, que neste ano ganhou uma exposição no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. Na trama, Bud, funcionário de uma seguradora, empresta seu apartamento bem localizado em Nova York para que seus chefes desfrutem de seus casos amorosos.

Até que ele se apaixona pela ascensorista do prédio, vivida por Shirley MacLaine, e precisa enfrentar uma série de acontecimentos que desembocam na noite de Ano-Novo.

Disponível no Apple TV+

‘Os Caça-Fantasmas 2’, de Ivan Reitman (1989)

A sequência do primeiro “Caça-Fantasmas” coloca os agentes no encalço do espectro Vigo, responsável por vibrações extremamente negativas. O confronto final acontece em plena virada.

Disponível no Apple TV+

‘Um Amor Inevitável’, de Rob Reiner (1989)

Harry e Sally se mudam para Nova York e desenvolvem uma forte amizade ao longo dos anos. Tudo parece tranquilo, até que eles percebem que estão apaixonados um pelo outro. A noite de ano-novo é, literalmente, um ponto de virada para sua história.

Disponível no Prime Video e Apple TV+

‘Estranhos Prazeres’, de Kathryn Bigelow (1995)

Nesse thriller de ficção científica, Lenny Nero, vivido por Ralph Fiennes, é um ex-policial que vende discos que, na realidade, são dispositivos que armazenam emoções e memórias de outras pessoas. Certo dia, Nero encontra a gravação de uma prostituta assassinada e acaba se envolvendo em uma conspiração criminosa. Ele, então, precisa descobrir a verdade até o final de 1999.

Disponível no Looke e Prime Video

‘O Diário de Bridget Jones’, de Sharon Maguire (2001)

A comédia já é um clássico dos anos 2000, e traz a vencedora do Oscar Renée Zellweger no papel da protagonista, uma mulher que escreve em seu diário as resoluções de ano-novo. Os desejos, na verdade, acabam revelando a vida de Bridget, entre casos amorosos, episódios constrangedores e problemas no trabalho e com a família.

Disponível no Prime Video

‘Trama Fantasma’, de Paul Thomas Anderson (2018)

Na trama, é durante a festa de Ano-Novo que o renomado estilista Reynolds Woodcock, vivido por Daniel Day-Lewis, e sua musa, Alma, interpretada por Vicky Krieps, decidem embarcar em uma relação tóxica que irá mudar a trajetória de Woodcock, responsável por vestir a realeza e a elite britânica.

Disponível no Apple TV+