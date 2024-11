Filme de diretor de cinema curitibano leva 2 prêmios nos EUA

Nas telonas internacionais, Estômago 2: O Poderoso Chef, a mais recente produção do diretor curitibano Marcos Jorge, venceu a 17ª edição do Los Angeles Brazilian Film Festival, nos Estados Unidos, na categoria Melhor Direção de Arte. Marcos Jorge também arrematou o prêmio de Melhor Diretor.

Considerado o maior festival de filmes brasileiros fora do país, Estômago 2 encerrou nesta quinta (7/11) a programação do evento, que exibiu mais de 50 produções nacionais durante quatro dias.

+ Leia mais: Shopping de Curitiba aposta na magia do Natal de Nova Iorque

“Esses dois prêmios de Los Angeles se juntam aos cinco kikitos do Festival de Gramado. Então, em dois festivais, o filme já acumula sete prêmios, e esse de melhor diretor é especialmente significativo e histórico. Estômago 2 brilhou e foi muito querido e bem recebido pelo público do festival”, comemora Marcos Jorge.

Estômago 2 concorreu a 13 categorias do festival, entre eles melhor diretor, melhor longa-metragem, melhor roteiro e melhor trilha sonora. O filme já havia sido premiado na 52ª edição do Festival de Cinema de Gramado, quando levou para casa cinco kikitos.

O filme é uma continuação de Estômago, lançado em 2008, e conta a história de Raimundo Nonato (João Miguel), desta vez na cadeia. O personagem se vê em uma situação de intermediador de um conflito entre o mafioso italiano Don Caroglio (Nicola Siri) e o líder da prisão, Etcetéra (Paulo Miklos).

Natal no Paraná! Curitiba e mais cidades têm programação cheia de atrações

As gravações do filme aconteceram em Curitiba e Roma. Para as filmagens locais, a produção teve apoio da Curitiba Film Comission, além de um elenco formado por mais de 15 atores curitibanos, como Marco Zenni e Otávio Linhares, e mais de 300 figurantes locais.

“A gente já tinha tido uma ótima experiência de filmar em Curitiba no primeiro filme, filmamos em cozinhas da cidade e no antigo presídio do bairro Ahú. Para o novo filme, pedimos a colaboração do departamento penal e já sabíamos que teríamos esse apoio da cidade, além do que eu gosto muito dos técnicos curitibanos e de filmar aqui”, comentou o diretor.

Lançado em agosto deste ano, o filme já rodou em mais de 200 salas de cinema nacionais e chega também à plataforma de streaming Amazon Prime.

A realização do filme teve apoio da Curitiba Film Comission, órgão governamental, responsável também por estabelecer mecanismos de apoio técnico e logístico à produção cinematográfica, através do mapeamento dos cenários públicos, urbanos e do fornecimento de informações a todos os interessados em realizar projetos cinematográficos na cidade.