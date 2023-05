Faustão revela planos para depois de saída da Band: ‘Programa diário é desgastante’

Em entrevista ao Notícias da TV, Faustão revelou quais são os seus planos após sua saída da Band, depois de um ano e meio. O apresentador voltou para a emissora em janeiro de 2022 após deixar a TV Globo, em junho de 2021, após 32 anos à frente do programa Domingão do Faustão. De acordo com o apresentador, após deixar o Faustão na Band, o objetivo é descansar.

“Vou parar um bom tempo. Programa diário é desgastante. [A Band] Dava traço e consegui média de 3,5 pontos num horário complicado”, falou. Aos 73 anos, o comunicador completou ressaltando que quer estar mais próximo da família e amigos.

LEIA TAMBÉM:

>> ‘Sou feliz por ter estado sempre perto de pessoa tão iluminada’, diz marido de Rita Lee

>> Curitiba abriu primeiras quadras públicas de pickleball. Já ouviu falar?

“Estou na hora de dar uma descansada, uma parada, principalmente curtir os amigos, curtir a família. Estava num ritmo muito acelerado. Esse negócio de [programa] todo dia, todo dia, embora se grave só três vezes por semana, na verdade você fica envolvido a semana inteira”.

Para o próximo mês, segundo o UOL, o atração deverá ser apresentada por seu filho, João Guilherme Silva, e por Anne Lottermann, ex-apresentadora do mapa-tempo do Jornal Nacional, que atualmente são coapresentadores. Já em julho, deverão ser apresentadas reprises – e para o segundo semestre, um novo programa diário ocupará o mesmo horário.

“Foi uma decisão muito serena. A bola agora continua com o João, com a Anne, enfim, [vou] abrir espaço para os novos, os jovens”, finalizou.

No início da semana, em nota enviada ao Estadão, a assessoria da emissora disse que decisão da saída de Faustão foi feita em comum acordo – e eles deverão continuar investindo em novos projetos de entretenimento.

“Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O Faustão na Band, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve”.

Na Band, o apresentador era uma das grandes apostas da emissora para firmar na audiência em uma faixa dedicada a variedades. Faustão concorria diretamente com o Jornal Nacional e as novelas das nove da noite, da TV Globo, a líder de audiência no horário.

De acordo com informações da revista Veja e do site Metrópoles na época da contratação do apresentador, Faustão ganharia entre R$ 3 e R$ 5 milhões mensais na Band.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!