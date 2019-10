Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

O Enigma da Rosa (Bajo la Rosa, Espanha/2019, 100 min.) – Suspense. Dir. Josué Ramos. Com Patricia Olmedo, Elisabet Gelabert, Pedro Casablanc. A jovem Sara, filha de Oliver e Julia, desaparece de repente. Dias se passam sem nenhuma notícia sobre a menina, até que a família recebe uma carta de alguém que diz ter sequestrado Sara e quer apenas uma coisa: falar com eles naquela mesma noite. 12 anos.

Euforia (Euforia, Itália/2018, 115 min.) – Drama. Dir. Valeria Golino. Com Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari. Matteo e Ettore são irmãos com vidas distintas. Enquanto o primeiro é um jovem empreendedor carismático, o segundo leva uma vida simples e reclusa, trabalhando como professor. Após um evento traumático, os dois começam a viver juntos em Roma. 12 anos.

A Luz No Fim Do Mundo (Light of my Life, Estados Unidos/2019, 119 min.) – Drama. Dir. Casey Affleck. Com Casey Affleck, Elisabeth Moss, Anna Pniowsky. Após o mundo ser atingido por uma pandemia, um pai vive recluso na floresta com a filha adolescente Rag. Eles são muito ligados e o pai precisa lutar para proteger a menina depois que um homem misterioso aparece. 14 anos.

Malévola – Dona do Mal (Maleficent: Mistress of Evil, Estados Unidos/2019, 111 min.) – Aventura. Dir. Joachim Rønning. Com Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson. Após aceitar se casar com o Príncipe Phillip, Aurora é imediatamente acolhida pela rainha, sua futura sogra, como se fosse sua própria filha. Revoltada, Malévola se opõe ao reino e reúne novos aliados para proteger as terras mágicas que compartilham. 10 anos.

Meu Nome é Daniel (Brasil/2018, 83 min.) – Drama. Dir. Daniel Gonçalves. Com Daniel Gonçalves. Daniel de Castro Gonçalves nasceu com uma deficiência que nenhum médico foi capaz de diagnosticar. No documentário em primeira pessoa, o jovem relembra sua infância, por meio de registros de família, para tentar entender sua condição, enquanto no presente busca novas respostas para sua doença. 12 anos.

Pavarotti (Pavarotti, Estados Unidos/2019, 114 min.) – Documentário. Dir. Ron Howard. Com Luciano Pavarotti, Bono, José Carreras. Um olhar sobre a vida e carreira de Luciano Pavarotti, o cantor de ópera italiano que se consagrou no cenário musical internacional, conquistando o status de ícone na música popular. 10 anos.