“Estou me amando, o resto que se lasque”, desabafa cantora Maiara

Em um desabafo, a cantora sertaneja Maiara, da famosa dupla com Maraisa, compartilhou sua jornada de autoconhecimento e aceitação após uma impressionante perda de 50 quilos. A artista abriu o coração sobre sua nova fase de vida.

“A gente tem que se amar, olhar no espelho e se aceitar. Eu estou me amando, eu olho no espelho e me aceito, e o resto que se lasque”, declarou Maiara, em um tom que mistura determinação e alívio.

A cantora revelou que seu corpo atual sempre foi um sonho de infância. “Você sempre se enxergou assim, né? Eu também sempre me enxerguei assim. Nos meus sonhos, quando eu era criança, eu sempre tive problemas, porque minha família já tem tendência (a engordar), minha tia, meus primos fizeram bariátrica. Mas eu sempre me enxerguei, desde os 9 anos, com o meu corpo de hoje e só com 37 anos eu consegui obter esse resultado. É um processo”, explicou.

Maiara enfatizou que sua transformação foi gradual, destacando a importância da perseverança e paciência em jornadas de mudança pessoal.

Além da realização física, a artista também está vivendo um momento especial em sua vida amorosa. Noiva do empresário Mohamed Nassar há cerca de um mês, Maiara não escondeu sua felicidade: “Eu estou amando demais e estou sendo amada”, afirmou.

A história de Maiara serve como inspiração para muitos fãs, mostrando que é possível alcançar objetivos pessoais com dedicação e amor-próprio, independentemente do tempo necessário.