O “Domingão do Faustão” vai ser o primeiro programa da Globo a retomar as gravações nos estúdios da Globo em São Paulo. A partir do próximo domingo (23), Faustão vai voltar a gravar conteúdo inédito de dentro da emissora.

Nos últimos cinco meses, as gravações do dominical estavam sendo ancorados direto da casa do apresentador, também em São Paulo.

Contudo, as gravações não serão exatamente como antes. A plateia não estará presente –assim como no “Caldeirão do Huck”, que já retomou as gravações em estúdio no Rio, haverá uma plateia virtual.

Já as bailarinas estarão em número reduzido, vão usar máscaras e respeitar distância de segurança.

Neste primeiro programa da retomada, Faustão vai receber no palco a dupla Zé Neto e Cristiano. Também haverá depoimentos de artistas curiosos, o quadro “Se Vira Mundo” e as “Videocassetadas”.

A Globo diz que “se preocupou em assumir os cuidados necessários para a segurança de seus colaboradores, o que fez com que algumas atrações, que acompanham o público há várias décadas, se adaptassem às novas formas de trabalhar”.

Nos últimos programas, foram reexibidos alguns dos melhores momentos dos mais de 30 anos de programa. Houve desde vídeos com homenagens a Hebe Camargo e a estrelas dos anos 80 e 90, até reedições de quadros como “Ding Dong” e “Show dos Famosos”.