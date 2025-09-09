Curitiba tem shows, festivais gastronômicos e muito mais nesta semana! Programe-se!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Para que não conseguiu aproveitar o feriado, Curitiba tem pela frente dias de intensa programação cultural, com shows que atravessam diferentes ritmos e prometem agradar a todos os gostos. Entre tributos internacionais, encontros de pagode, festivais gastronômicos e rap nacional, a capital paranaense fervilha com opções para os dias 12 e 13 de setembro.

A sexta-feira abre caminho com “Hello Adele Tribute”, espetáculo assinado pela cantora gaúcha Stephanie Lii. Admiradora declarada da estrela britânica, ela já carrega na bagagem mais de 150 apresentações realizadas no Brasil e na Europa desde a criação do projeto em 2019. Os fãs de Adele poderão conferir o tributo no Teatro Guaíra, a partir das 21h, com ingressos disponíveis no site Disk Ingressos e no Shopping Mueller, começando em R$ 70,00.

Ainda na sexta, o Live Curitiba transforma-se em reduto do pagode com o evento Mixturadinho. O encontro reúne três grandes nomes do gênero: Turma do Pagode, Jeito Moleque e Pixote, que se apresentarão em um palco 360°. A proposta cria uma atmosfera intimista, aproximando artistas e público numa experiência que promete horas de canções que atravessaram gerações.

No sábado, os amantes da boa gastronomia e da música sertaneja têm encontro marcado com o Churrasco On Fire, projeto da dupla Fernando & Sorocaba. Consagrado como o maior evento gastronômico do país em número de público, o festival une o melhor do sertanejo com churrasco em grande estilo, oferecendo uma experiência que vai além da música.

Para encerrar com chave de ouro, a Ópera de Arame recebe o rapper baiano Teto, um dos nomes mais expressivos da cena urbana brasileira atualmente. O artista chega a Curitiba com sua nova turnê “Maior que o Tempo”, marcando uma fase renovada em sua carreira. Além dos hits já conhecidos pelo público, o show trará canções inéditas e momentos especiais para os fãs.

