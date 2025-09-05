Green Day e Katy Perry em Curitiba: últimos ingressos à venda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os shows internacionais de Green Day e Katy Perry estão chegando em Curitiba. A banda norte-americana se apresenta no dia 12 de setembro. Já a cantora pop sobe ao palco no dia 16 de setembro. Ambos os shows acontecem na Arena da Baixada e estão com os últimos ingressos à venda pelo site Livepass ou diretamente na bilheteria oficial do estádio.

Green Day em Curitiba

Além de Curitiba, a banda também será um dos headliners do festival The Town, em São Paulo, no dia 07 de setembro. A abertura do show na capital paranaense ficará a cargo da banda da cena punk/garage rock contemporânea do Reino Unido Bad Nerves, conhecida pelas performances explosivas e sonoridade inspirada em bandas como Ramones e The Strokes.

O Green Day surgiu na cena hardcore punk da Costa Oeste no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. O trio original, formado por Billie Joe Armstrong (vocal e guitarra), Mike Dirnt (baixo) e Tré Cool (bateria), é uma das bandas mais bem-sucedidas de todos os tempos, com mais de 75 milhões de discos vendidos em todo o mundo e 10 bilhões de visualizações acumuladas em vídeos.

Serviço – Green Day

Quando: 12 de setembro de 2025 (sexta-feira)

12 de setembro de 2025 (sexta-feira) Onde: Arena da Baixada (Rua Buenos Aires, 1260 – Água Verde, Curitiba – PR)

Arena da Baixada (Rua Buenos Aires, 1260 – Água Verde, Curitiba – PR) Abertura dos portões: 17h

17h Bad Nerves: 19h30

19h30 Green Day: 21h

21h Vendas : www.livepass.com.br/greenday/

: www.livepass.com.br/greenday/ Limitações: 6 ingressos por CPF, limitado a 2 meias-entradas

Ingressos: os ingressos variam de R$ 215 a R$ 4.120, de acordo com o setor e modalidade escolhidos. Confira:

SETOR MEIA-ENTRADA INTEIRA PISTA R$ 445,00 R$ 890,00 CADEIRA INFERIOR R$ 325,00 R$ 650,00 CADEIRA SUPERIOR R$ 215,00 R$ 430,00 VIP R$ 410,00 R$ 820,00 PACOTE VIP 1 R$ 3.675,00 R$ 4.120,00 PACOTE VIP 2 R$ 1.253,00 R$ 1.698,00

(*) Sujeito à disponibilidade.

Pacotes VIP:

Pacote VIP 1: WELCOME TO PARADISE

Inteira: R$4.120,00

Meia-entrada: R$3.675,00

1 ingresso para o setor Pista;

Tour Guiada pelo palco e equipamentos do show;

1 item exclusivo de merchandising do Green Day;

Entrada VIP antecipada ao local do show;

Checking VIP no estádio.

* Este pacote VIP não inclui Meet & Greet. A banda não estará presente nas atividades do pacote.

Pacote VIP 2: CALLING ALL SAVIORS

Inteira: R$1.698,00

Meia-entrada: R$1.253,00

1 ingresso para o setor Pista;

1 item exclusivo de merchandising do Green Day;

Entrada VIP antecipada ao local do show;

Checking VIP no estádio.

* Este pacote VIP não inclui Meet & Greet. A banda não estará presente nas atividades do pacote.

Katy Perry em Curitiba

A cantora também se apresenta em Brasília, no dia 19 de setembro, na Arena BRB Mané Garrincha. Considerada uma das maiores estrelas da música pop na atualidade, Katy Perry também foi confirmada como headliner do The Town, que acontece em São Paulo, no dia 14 de setembro.

Serviço – Katy Perry

Quando: 16 de setembro de 2025 (sexta-feira)

16 de setembro de 2025 (sexta-feira) Onde: Arena da Baixada (Rua Buenos Aires, 1260 – Água Verde, Curitiba – PR)

Arena da Baixada (Rua Buenos Aires, 1260 – Água Verde, Curitiba – PR) Horários: abertura dos portões às 17h e show às 21h

abertura dos portões às 17h e show às 21h Vendas : www.livepass.com.br//katyperry/

: www.livepass.com.br//katyperry/ Limitações: 6 ingressos por CPF, limitado a 2 meias-entradas.

6 ingressos por CPF, limitado a 2 meias-entradas. Bilheteria (sem taxa de serviço): Onde: Loja Oficial do Athletico (R. Buenos Aires, 1270 – Água Verde, Curitiba)

Ingressos: os ingressos variam de R$ 212,50 a R$ R$ 2.500, de acordo com o setor e modalidade escolhidos

SETOR MEIA-ENTRADA INTEIRA PIT A R$ 675,00 R$ 1.350,00 PIT B R$ 675,00 R$ 1.350,00 PISTA PREMIUM R$ 435,00 R$ 870,00 PISTA R$ 212,50 R$ 425,00 CADEIRA INFERIOR R$ 310,00 R$ 620,00 CADEIRA SUPERIOR R$ 212,50 R$ 425,00 VIP R$ 430,00 R$ 860,00 PACOTE VIP 1 R$ 1.825,00 R$ 2.500,00 PACOTE VIP 2 R$ 987,50 R$ 1.200,00

(*) Sujeito à disponibilidade.

Pacotes VIP:

Pacote VIP 1: LIFETIMES FRONT OF STAGE PACKAGE

Inteira: R$2.500,00

Meia-entrada: R$1.825,00

1 ingresso para o setor PIT, com direito a entrada antecipada ao local do show;

* 1 vale-bebida, que pode ser trocado por uma bebida alcoólica ou não alcoólica nos pontos de venda;

1 item exclusivo de merchandising VIP da Katy Perry;

1 crachá VIP com cordão;

* Acesso antecipado à loja oficial de merchandising da turnê, antes da abertura geral dos portões;

** Benefícios no local, como check-in VIP, entrada exclusiva, equipe de apoio dedicada e fila VIP para entrada no local antes da abertura geral dos portões.

* Resgatável apenas antes da abertura geral dos portões;

** Antes da abertura geral dos portões.

Pacote VIP 2: KATYCAT EARLY ENTRY GA PACKAGE

Inteira: R$1.200,00

Meia-entrada: R$987,50

1 ingresso para o setor Pista, com direito a entrada antecipada ao local do show;

1 item exclusivo de merchandising VIP da Katy Perry;

1 crachá VIP com cordão;

* Benefícios no local, como check-in VIP, equipe de apoio dedicada e fila VIP para entrada no local antes da abertura geral dos portões.

* Antes da abertura geral dos portões.

(*) Sujeito à disponibilidade