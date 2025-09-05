Parque Barigui recebe balões neste domingo em ação de festival no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Parque Barigui, um dos cartões-postais de Curitiba, receberá uma atração que promete colorir o céu e encantar visitantes neste domingo (07): balões. A partir das 16 horas, balões coloridos serão posicionados próximo ao restaurante do parque, oferecendo um gostinho do que será o Festival da Primavera dos Campos Gerais.

O festival acontecerá entre 12 e 14 de setembro, em Castro, reunindo atrações culturais, educacionais, recreativas e esportivas.

A ação no Barigui tem caráter promocional, buscando atrair turistas para o festival. Uma das principais atrações do festival será a Copa Paranaense de Balonismo – etapa Castro, que reunirá pilotos e participantes de diversos estados.

“Pensamos em chamar a população para o Festival da Primavera de uma forma interativa, onde o público pode conhecer de perto os balões e a segurança que existe na prática do esporte”, disse o secretário do Turismo do Estado, Leonaldo Paranhos.

“Esse Festival é muito importante para a região dos Campos Gerais, pois é um evento que reúne centenas de pessoas, de outros estados também, gerando movimentação na economia, emprego e renda ligados ao turismo”, acrescenta o secretário.

Balões no Parque Barigui

No Parque Barigui, se o clima colaborar e o vento não estiver muito forte, os visitantes poderão subir até 15 metros de altura em voos cativos – quando o balão permanece preso ao solo por cordas de segurança. Cada balão tem capacidade para duas ou três pessoas por vez, proporcionando vista panorâmica e a sensação de estar flutuando.

Mesmo se as condições climáticas não permitirem a subida, a experiência continuará especial. Os balões ficarão no chão, inflados com ar frio, e os visitantes poderão conhecer o interior. A participação é gratuita.

Festival da Primavera dos Campos Gerais

O Festival da Primavera dos Campos Gerais começa oficialmente às 16 horas do dia 12 de setembro. No final de semana (13 e 14), o público poderá aproveitar balões instagramáveis e interativos durante todo o dia, inflados com ar frio.

O evento, que acontecerá na Castrolanda Expo Center, em Castro, terá como grandes atrações os voos cativos e um espetacular Night Glow Show – um show de luzes com balões. Além disso, a Copa Paranaense de Balonismo contará com competições em sete categorias.

O festival também promoverá encontro gastronômico organizado pela Abrasel, parceira do evento, com 12 operações entre alimentos e bebidas. A música animará o ambiente durante os três dias, com apresentações de grupos de samba e pagode, duplas sertanejas, banda da Polícia Militar e grupos de dança folclórica.

As Forças de Segurança participarão com exposições especiais. Representantes das polícias Civil, Militar, Científica e Penal, além do Corpo de Bombeiros, apresentarão equipamentos e veículos históricos das instituições.

Serviço

Ação de promoção com mostra de balões no Parque Barigui

Data: 07/09 (domingo)

Horário: 16h

Local: Parque Barigui (ao lado do restaurante do parque) – Curitiba