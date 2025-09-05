Curitiba recebe o maior evento de carros Volkswagen do Brasil neste fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um dos maiores eventos do mundo dedicados à cultura automobilística chega à capital paranaense neste fim de semana (6 e 7 de setembro). A quinta edição do VAG Nation Brazil vai transformar o Bosque São Cristóvão, em Santa Felicidade, num verdadeiro paraíso para os apaixonados pelas marcas do grupo Volkswagen.

A partir das 10h, mais de 400 veículos ficarão expostos para os visitantes, incluindo modelos clássicos, modernos e customizados das renomadas marcas do grupo alemão – Porsche, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Skoda, Ducati, Scania, MAN, entre outras.

E não é só de carros que vive o VAG Nation. O evento traz um line-up repleto de atrações musicais curitibanas. As bandas Gran Verano, Gallo Jack Show, Os Caras do Charlie Brown, Rubber Ducks, Raimundera e CPM 22 Cover Brasil prometem agitar o público. Para quem curte discotecagem, o DJ Doctor Jay vai comandar as pick-ups com o melhor do Hip Hop e House Music.

Conhecidos na cena rock de Curitiba, Os Caras do Charlie Brown – formados por André Emer (voz), Levi Mynssen (guitarra), Johnny (guitarra), Willian Medeiros (baixo) e Perim (bateria) – trazem os hits da lendária banda de Santos. Já a Raimundera, com Murilo Mochi (vocal), Felipe Ribeiro (guitarra), André Ferreira (baixo) e Pedro Alves (bateria), vai relembrar sucessos como “Mulher de Fases” e “Me Lambe”.

Os fãs do CPM 22 também têm motivos para comemorar! A banda cover, formada por Augusto Mazzuco, Bruno Bdois, Felipe Ribeiro, Pedro Alves e Santhiago Oliveira, promete embalar o público com hits como “Um Minuto Para o Fim do Mundo” e “Dias Atrás”.

Para quem curte flash disco e clássicos do rock, o Gallo Jack Show deve ser um dos favoritos, com canções de grupos como Queen, Bee Gees, Rome e Bon Jovi. A Rubber Ducks, com Tiago Lopes (vocalista), Fabio Vicente (bateria) e Gustavo Turques (baixo), apresentará sucessos nacionais e internacionais. Já o Gran Verano, formado por Rodrigo Dias, Murilo Pilato, Felipe Tisse e Rafa, vai destacar o melhor do rock internacional dos anos 90 e 2000.

Cerveja exclusiva e gastronomia

A Way Beer, uma das mais tradicionais cervejarias paranaenses, marca presença com opções artesanais que vão deixar os amantes da bebida bem satisfeitos. Estarão disponíveis a Way Pilsen (R$14), Way IPA Loka (R$16), Way Saga APA (R$15), além da Way Experience, em que o cliente escolhe três opções diferentes entre Avelã, Maracujá, Die Fizzy, Red Ale, Amburana Lager e Golden Ale (R$42).

O evento contará também com uma cerveja especial: a Way VAG Nation Brasil, uma Premium Lager puro malte, fermentada com leveduras que atuam em baixas temperaturas. Esse processo resulta em uma bebida de sabor suave, coloração dourada e um equilíbrio perfeito entre o leve dulçor do malte e o frescor do lúpulo.

Para quem não consome álcool, haverá refrigerantes, sucos, cafés, sodas italianas e até caldo de cana. E a criançada também foi lembrada: um Espaço Kids especial estará disponível com diversas opções recreativas.

Os ingressos para o VAG Nation Brasil estão à venda a partir de R$20 (por dia/pedestre) e podem ser adquiridos pelo site oficial: www.vagnationbrasil.com.br. Crianças até 14 anos e pessoas acima de 65 anos não pagam entrada.

Serviço:

5ª edição – VAG Nation Brasil

Data: 6 e 7 de setembro

Horário: Sábado (10h às 22h) | Domingo (10h às 20h)

Local: Bosque São Cristóvão (Rua Margarida Ângela Zardo Miranda, 85 – Santa Felicidade)

Ingressos: A partir de R$20 pelo Ipay

Crianças até 14 anos e pessoas acima de 65 anos não pagam entrada

Site oficial: www.vagnationbrasil.com.br