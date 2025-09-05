Jorge Aragão 50 anos de Poesia tem apresentação de graça no Guaíra

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um mergulho na obra de um dos maiores nomes do samba brasileiro está chegando à Curitiba. O projeto “Jorge Aragão 50 anos de Poesia” fará sua próxima parada no dia 23 de setembro, no Teatro Guaíra, trazendo uma experiência completa e gratuita para os fãs do compositor carioca.

A iniciativa, que vai percorrer 10 cidades do Brasil, não é apenas um show – é uma imersão cultural que inclui apresentações musicais, exposições e oficinas. E o melhor: tudo com acesso totalmente gratuito para o público.

Idealizado por Tânia Aragão, o projeto tem uma proposta inclusiva bem bacana, convidando diferentes grupos da sociedade a ocuparem as poltronas de grandes teatros do país. Assim, professores e alunos da rede pública, quilombolas, ONGs e estudantes de música terão a oportunidade de vivenciar essa celebração da obra do compositor.

Para quem curte música, as oficinas de instrumentos serão um prato cheio. Ministradas pelos próprios músicos da banda de Aragão, essas atividades de capacitação profissional também são gratuitas e abertas ao público.

O repertório é um passeio por cinco décadas de criação musical. Sucessos como “Malandro”, “Tendência”, “Coisa de Pele”, “Lucidez”, “Vou Festejar”, “Moleque Atrevido” e “Identidade” prometem embalar o público curitibano.

O formato do show traz uma novidade na carreira de Jorge Aragão: a participação do ator Lucas Popeta, que atua como narrador e contracena com o músico em diversos momentos do espetáculo, destacando passagens importantes de sua trajetória. A direção é de Afonso Carvalho, o cenário leva a assinatura de Zé Carratu, e a direção musical fica a cargo de Jerominho Fernandes.

Quem chegar cedo ao teatro terá a chance de conhecer mais sobre a história de Aragão através de uma exposição nos foyers, com painéis de fotos e audiovisuais que apresentam o universo musical e poético do artista. A exposição foi desenvolvida por Gilberto Borges, com curadoria de Vera Pasqualin.

Vale destacar que o projeto tem um compromisso sério com a sustentabilidade, utilizando materiais recicláveis e reutilizáveis na cenografia e na comunicação visual, além de estratégias para reduzir a emissão de carbono.

Para garantir seu lugar no show ou nas oficinas de instrumentos musicais, é necessário fazer cadastro prévio no site oficial (www.jorgearagao50.com.br), sujeito à disponibilidade de vagas.

Trajetória de 50 anos

Nascido em 1º de março de 1949 no bairro de Padre Miguel, no Rio de Janeiro, Jorge Aragão é um dos grandes nomes da música popular brasileira. Sua conexão com o samba ganhou força quando se juntou ao grupo de compositores do Bloco Cacique de Ramos, onde foi descoberto por Beth Carvalho, que transformou suas composições em sucessos nacionais.

Fundador do grupo Fundo de Quintal ao lado de nomes como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Almir Guineto, Aragão já emplacou hits nas vozes de Elza Soares, Emílio Santiago e diversos outros artistas. Com mais de 20 álbuns lançados, sua obra já foi interpretada por diferentes gerações e estilos musicais.

O projeto “Jorge Aragão 50 anos de Poesia” é realizado pelo Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, com produção da Música e Mídia Produções e da Aragão Music. A turnê será registrada em vídeo e se transformará em um documentário sobre a relação do artista com seus fãs e sua música.

Serviço

Jorge Aragão 50 anos de Poesia

Data: 23 de setembro

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto do Teatro Guaíra – Curitiba

Endereço: Rua Conselheiro Laurindo, 175 Centro

Ingressos: gratuitos e limitados, disponíveis no site www.jorgearagao50.com.br, mediante cadastro prévio

Oficina de instrumentos no Conservatório de Música Curitiba:

09:00 – Oficina de Cordas (Jeronimo Fernandes)

11:00 – Oficina de Percussão (Neném Chama)

Local: Rua Mateus Leme, 66 – São Francisco – Curitiba

Banda de Jorge Aragão:

Jerominho Fernandes: Direção musical e violão 6 cordas

Junior Moraes: percussão eletrônica

Diego Delavega: Bateria

Neném Chama: Percussão

Leandro Saramago: Violão 7 Cordas

Leozinho Rodrigues: Percussão

Vitor de Souza: banjo

Daniel Aranha: Cavaquinho