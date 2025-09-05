Samba do Sapo comemora 3 anos com festa raiz

O projeto Samba do Sapo celebra três anos neste sábado (6) com uma grande roda de samba na sede da Swamp Brewing, no bairro do Boqueirão, reunindo músicos de peso da cena curitibana. A comemoração ao longo do dia, a partir das 13h, terá apresentações de Márcio Mania, Mestre Maguinho da Ilha, Faísca, Adilsinho e Nei 7 Cordas, com a participação especial do renomado Fábio Silva.



O evento abre a programação especial de aniversário, que ainda terá encontros no dia 13 de setembro, no Paraná Clube, em parceria com a escola de samba Enamorados do Samba, e no dia 27, no Bar Marcenaria. Todos os encontros são gratuitos e prometem repertórios temáticos em homenagem a grandes nomes do samba brasileiro.

Criado em 2021, o Samba do Sapo nasceu dentro da Swamp Brewing com a proposta de unir cerveja artesanal de qualidade e a tradição do samba de raiz em um espaço democrático e aberto ao público.



“A gente está completando três anos de um projeto que nasceu para valorizar o samba e criar um ambiente onde todos possam aprender e tocar juntos. Esses três anos significam uma vitória do samba, a manutenção da cultura e a prova de que estamos ganhando cada vez mais apoiadores”, afirma Eduardo Wamser, idealizador do projeto e sócio da cervejaria.



A roda de samba é inclusiva e convida qualquer pessoa a participar, sem restrições. “Tem muita gente que começou a tocar ou que está evoluindo no seu instrumento por conta do contato com músicos profissionais nas rodas do Samba do Sapo”, explica Wamser, reforçando o caráter de aprendizado e troca que o evento proporciona.



O comando musical fica por conta de Márcio Mania, referência no cenário sambista local. “Desde o início, nossa missão foi criar uma roda democrática, nada excludente. Aqui, todo mundo pode tocar conosco — sabendo de música ou não. Queremos dignificar a história do samba valorizando os protagonistas: compositores, intérpretes e músicos da nossa cena”, destaca o músico, que terá a seu lado nomes já conhecidos pelo público curitibano.

Além de ser um espaço de celebração, o Samba do Sapo também tem um compromisso com a formação de novos músicos. Mestre Maguinho da Ilha, responsável por orientar iniciantes, ressalta que o trabalho vai além do palco.



“É uma roda aberta, mas com direção e cuidado. Isso tem criado uma base sólida e incentivado novas gerações a se conectarem com a velha guarda”, diz.



Nos últimos três anos, mais de 40 artistas já passaram pela roda, entre eles Janine Mathias, Ricardo Salmazo, Rúbia Divino e Waldir Rangel. Para Márcio Mania, essa diversidade é a prova de que o samba segue vivo e se reinventando em Curitiba. “O Samba do Sapo é espaço de memória, de celebração, mas também de resistência e renovação do samba”, afirma.



A Swamp Brewing, premiada por sua produção de cervejas artesanais, reforça sua vocação como polo cultural ao sediar o projeto. “É gratificante ver músicos experientes trocando com os iniciantes, o público se engajando e a cena sambista de Curitiba crescendo junto. E isso é só o começo”, conclui Wamser.



A Swamp Brewing fica na Rua William Booth, 3015 – Boqueirão, Curitiba.