Após uma semana com fortes emoções no BBB 23 (Globo), com leilão de Poder Curinga, Big Fone tocando e grupos se despedaçando, mais um Paredão é montado. Na terça-feira, um competidor dará adeus ao prêmio avaliado, até agora, em 1,7 milhões.

>>> Tudo sobre o BBB 23

Poder Curinga

Paula, que veio da Casa de Vidro, arrematou o Poder Curinga e decidiu tirar Domitila e colocar Gabriel no Paredão do BBB 23.

A sister deu o maior lance de estalecas durante a semana e conseguiu arrematar o poder, que consiste em tirar uma pessoa da mira do Paredão, anteriormente colocada por Tina, que atendeu o Big Fone e escolheu a dupla de brothers.

“Gratiluz”, agradeceu Domitila surpresa.

QUEM SERÁ ELIMINADO NO BBB 23?

A carregar…

Poder do Anjo

Cristian, com o Poder do Anjo imunizou Key Alves.

“Bom, tem uma pessoa aqui dentro que de início a gente não se deu muito bem, mas agora a gente tá bem e eu quero proteger essa pessoa, que é a Key”, disse ele ao justificar sua escolha.

Contragolpe do Big Fone

Gabriel Santana, que continuou no Paredão após Paula usar o Poder Curinga e salvar Domitila, teve direito a um contragolpe. O ator, por sua vez, puxou Amanda.

Prova Bate e Volta

Na disputa para se livrar da berlinda, os brothers Amanda, Cezar e Gabriel Santana encararam um jogo de memória dividida em duas fases.

Na primeira fase, cada participante deveria escolher um número e, na sequência, outro. Se as imagens fossem iguais, ponto para o brother. Quem acertasse, seguia jogando. Quem errasse, passava a vez.

Amanda foi a primeira a avançar de fase, seguida por Gabriel. Cezar não conseguiu e foi direto para o Paredão. Na fase final, Amanda venceu a prova e se livrou da berlinda.

Quem votou em quem no BBB 23?

No confessionário, os confinados votaram secretamente:

Ricardo votou em Nicácio

Sarah votou em Amanda

Amanda votou em Cezar

Marvvila votou em Amanda

Bruna votou em Cezar

Cara de Sapato votou em Nicácio

Tina votou em Cezar

Cristian votou em Larissa

Larissa votou em Cezar

Domitila votou em Amanda

Gabriel Santana votou em Amanda

Paula votou em Cezar

Fred votou Cezar

Key Alves votou em Larissa

Cezar votou em Amanda

Bruno votou em Cezar

MC Guimê votou em Cezar

Nicácio votou em Amanda

Aline votou em Cezar.

Cezar foi o mais votado pela casa, com 9 votos.

Veja que incrível