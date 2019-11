O apresentador Cesar Filho usou os stories de seu Instagram nesta segunda-feira, 11, para contar que recebeu alta após ter sido internado por conta de uma diverticulite na última semana.

“Já estou em casa. Graças a Deus recebi alta e já pude passar o domingo aqui com a minha família. Estou com muita saúde, me recuperando aos poucos, fazendo tratamento aqui em casa”, contou o apresentador, que vem tomando antibióticos.

Em outro momento, continuou: “Essa semana eu volto para o hospital Sírio-Libanês para fazer uma nova tomografia, será a terceira, para saber como estou e ser liberado para voltar a trabalhar. Tenho que continuar de repouso e manter a alimentação restrita. Não estou plenamente curado, mas estou no caminho certo”.

Procurada pela reportagem, a assessoria da Record TV afirmou que já trabalha com uma data para o provável retorno de Cesar Filho. “Ele já recebeu alta e voltará ao comando do Hoje em Dia na próxima segunda, 18 de novembro”, informou a emissora.