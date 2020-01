Por causa de um iogurte vencido, o comediante Carlos Alberto de Nóbrega, de 83 anos, está internado. O apresentador, que há mais de 30 anos comanda A Praça É Nossa, no SBT, postou um storie no Instagram neste domingo (12) explicando que está com uma infecção generalizada após ingerir um iogurte estragado. Ele está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

LEIA+ Gretchen comemora 2 milhões de seguidores e reúne principais memes

Nóbrega fez um alerta sobre os riscos de se comer alimentos vencidos. “Hoje o assunto é sério no Instagram. Estou internado por uma infecção generalizada causada por uma infecção intestinal porque tomei na quarta-feira um iogurte que não reparei a validade”, explicou. “Você tem que fazer o que eu não fiz: quando for comprar qualquer produto, veja a validade. Porque às vezes você pode perder a vida por causa de uma besteira, uma irresponsabilidade de comerciante que não se preocupa com a pessoa, com seus semelhantes”, reforçou o apresentador.

Carlos Alberto Nóbrega ainda vai ficar internado uns dias, mas afirma que a evolução de seu quadro clínico é bom. “Passei um susto muito grande. Tomem cuidado, gente”, repetiu o apresentador da A Praça É Nossa