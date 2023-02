Carla Perez, 45, reviveu os dias de Loira do Tchan no bloco infantil Pipoca Doce, que ela comandou neste domingo (19) no Carnaval de Salvador. A cantora, dançarina e apresentadora resolveu aparecer com o figurino com que estourou em todo o Brasil ao som de “Segura o Tchan”, nos anos 1990.

Na época, ainda com o nome de Gera Samba, o grupo do qual ela fazia parte virou febre nacional com os figurinos curtos, dancinhas coreografadas e letras de duplo sentido. Além de Carla, na época, também fazia parte do corpo de baile Débora Brasil (a Morena do Tchan) e Jacaré –os vocalistas já eram Beto Jamaica e Compadre Washington.

Veja Carla Perez vestida de Loira do Tchan:

A roupa escolhida era a que aparecia na capa do álbum “Na Cabeça e Na Cintura”, de 1996, e trazia hits como “A Dança do Bumbum”, “Dança da Cordinha” e “Melô do Tchaco II (Dança Gostosa)”, até hoje bastante executadas em festas. O conjunto era formado por top, shortinho e manguitos azuis, com detalhes em preto e branco.

Nas redes sociais, Carla explicou que o figurino era “em homenagem à Loira do Tchan: eu mesma!”. Depois da brincadeira, ela contou mais série que, na verdade, se tratava de um tributo a todo o grupo. “Estava querendo muito fazer essa homenagem ao É o Tchan, do qual eu fiz parte”, disse. “Eles estão fazendo 30 anos, nada mais do que merecido a gente poder homenageá-los.”

“São tantos artistas, tantas bandas que se inspiraram e se inspiram até hoje no Gera Samba, no É o Tchan, e eu faço parte dessa história”, lembrou. “Fico muito feliz de poder homenageá-los aqui e fica o meu carinho, o meu respeito, a todos que desde o iniciozinho passaram pelo É o Tchan e pelo Gerasamba.”

O desfile do bloco contou com participações da dupla Patati e Patatá e dos cantores Tays Reis, Biel e Ruivinha de Marte. Por todo o Brasil, outros famosos se apresentaram ou curtiram a folia. Confira na galeria.