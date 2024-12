Campeonato Paranaense de Futebol terá transmissão na TV

O presidente da Federação Paranaense de Futebol (FPF), Hélio Cury Filho , e o presidente do Grupo Ric, Leonardo Petrelli anunciaram nesta quinta-feira que o Campeonato Paranaense de Futebol será transmitido pela RicTV Record. As jornadas esportivas também serão transmitidas pela Jovem Pan News e nos demais veículos do grupo.

“A parceria vai ampliar o alcance e a visibilidade dos times locais”, disse Hélio Cury Filho durante almoço com dirigentes de clubes paranaenses e imprensa. “É muito importante essa parceria, mostrando mais uma vez a força do futebol para o nosso estado. Nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, um grande campeonato”, acrescentou.

“Nós vamos transmitir o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista e agora também, com exclusividade, o Campeonato Paranaense”, disse Petrelli. “Vamos dar dimensão nacional e internacional para o futebol paranaense com toda a cobertura”, acrescentou.

O superintendente de rede da Rede Record, André Dias, mostrou como o futebol ganhou dimensão inédita a partir deste ano. “Vamos acompanhar os maiores campeonatos do país com a participação das nossas 108 emissoras afiliadas, que atingem praticamente 100% da população brasileira. Teremos muita tecnologia e uma grande equipe liderada por Cleber Machado”.

Representatividade garantida

A edição de 2025 do Campeonato Paranaense contará com times de várias regiões do estado:

Norte e Noroeste: Maringá, Cianorte e Londrina.

Maringá, Cianorte e Londrina. Oeste e Sudoeste: Cascavel e Azuriz.

Cascavel e Azuriz. Campos Gerais: Operário.

Operário. Litoral: Rio Branco.

Rio Branco. Região Metropolitana: Andraus e São Joseense.

Além disso, o Trio de Ferro da capital estará completo, com a volta do Paraná Clube à primeira divisão. Os torcedores do Athlético Paranaense e do Coritiba podem comemorar, já que os jogos também serão transmitidos.

A bola começa a rolar no dia 11 de janeiro, com um clássico: o Athlético Paranaense, atual campeão, enfrentará o Paraná Clube, campeão de acesso da última temporada. As equipes esportivas do grupo passam a ser coordenadas por Cristian Toledo, ex-comentarista da RPC e colaborador da Tribuna.