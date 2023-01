A Globo revelou na última quinta-feira (12) a lista com os participantes do BBB 23, que estreia na segunda-feira (16), depois da novela “Travessia”. Amanda, uma moradora de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, é uma das participantes do reality e a única que representará o Paraná na nova edição.

VEJA TAMBÉM: Prêmio do BBB 23 será o maior da história do reality

A jovem conseguiu guardar o convite de participar do programa dos próprios pais, que só descobriram quando o anúncio foi exibido durante a programação da TV Globo. Em um vídeo divulgado no próprio Instagram da sister mostrou a reação dos pais. Confira abaixo:

Quem é a Amanda

Amanda Meirelles tem 31 anos, nasceu em Astorga, cidade do interior do Paraná, e mora atualmente em Campo Largo. Filha de militar, ela conta que já morou em mais de 15 cidades e, em uma delas, por residir perto de um pronto-socorro, se apaixonou pela Medicina. Está no programa para quitar o financiamento que fez para pagar o curso de Medicina.

Veja que incrível!