A Globo anunciou mais uma novidade para o BBB nesta segunda-feira, 13. Segundo comunicado divulgado pela emissora, os participantes da 20ª edição do Big Brother Brasil terão acesso a um celular dentro da casa.

Porém, o aparelho não dará acesso ao ‘mundo externo’, tendo como função apenas a produção de conteúdo dos participantes para os telespectadores.

Segundo a Globo, o celular “não será um aparelho comum”, mas sim um “sem comunicação com o mundo exterior”, que “servirá para mostrar apenas o que acontece dentro do confinamento”.

A interação se restringirá à produção de “pequenos vídeos”, “registros fotográficos” e “stickers em fotos”. Tudo isso dentro do “tempo determinado pelo programa”.

“Todas as postagens serão publicadas no #FeedBBB, que ficará disponível e atualizado em tempo real em uma tela localizada na sala de estar, e, é claro, nas redes oficias do programa”, completa o comunicado.