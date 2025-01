Bar de Curitiba promete chopes grátis se Fernanda Torres for indicada ao Oscar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitibanos, preparem-se para uma possível comemoração regada a chope! O Bávaro Bar, point conhecido da capital paranaense, lançou uma promoção inusitada que está agitando os amantes de cinema e cerveja da cidade.

Se a atriz Fernanda Torres for indicada ao Oscar na próxima quinta-feira (23), o estabelecimento promete distribuir nada menos que 200 chopes de graça. A atriz está entre as cotadas ao prêmio por sua atuação no filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles.

A ideia da promoção, segundo o bar, é celebrar o reconhecimento internacional do cinema brasileiro e criar um momento de confraternização entre os curitibanos. Luiz Breda, cofundador do Bávaro, explica: “Fernanda Torres é um ícone do nosso cinema, e uma indicação ao Oscar seria uma conquista enorme não só para ela, mas para toda a cultura nacional. Queremos brindar juntos essa possibilidade e torcer por ela”.

A lista de indicados será divulgada ao meio-dia de quinta-feira. Se a atriz for indicada, o Bávaro promete distribuir os chopes ao longo do dia, transformando o local em um ponto de encontro para cinéfilos e fãs da atriz.

O Bávaro Bar está localizado na famosa Rua 24 Horas, um dos pontos turísticos mais movimentados de Curitiba. O endereço exato é Rua Visconde de Nácar (s/n), no coração do centro da cidade.