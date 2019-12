A atriz Sheron Menezzes deixou de ser conhecida apenas como atriz e agora foi elevada ao posto de heroína no Rio de Janeiro. Diante da passividade de vizinhos que observavam uma casa próxima a sua pegando fogo, a atriz não pensou duas vezes e entrou no imóvel para salvar duas crianças e um cachorro.

Como se não bastasse, ela puxou a fila de voluntários que então passaram a combater o fogo. Pegou baldes com água para ajudar a controlar as chamas. O incidente acontece num condomínio fechado no bairro de Vargem Grande, na zona Oeste do Rio de Janeiro.

Sharon só sossegou quando os vizinhos já estavam fora de perigo e o fogo controlado. No dia seguinte ela voltou ao local para saber notícias da família. As informações são da coluna de Fábia Oliveira, no Jornal O Dia.